Äänestä näyttävin pääsiäismuna!

Alussa oli muna. Sitten mukaan tulivat tunnetut henkilöt ja yhteisöt, värit, höyhenet, villalangat sekä glitterit.

Varsinaissuomalaiset taiteilijat, yrittäjät, joukkue ja faniryhmä ovat tuunanneet pääsiäismunamaalauksen uusiin ulottuvuuksiin. Katso upeat teokset ja äänestä mikä pääsiäismunista on näyttävin!

Äänestäneiden kesken arvotaan upea pääsiäiskimppu! Äänestysaika päättyy 20.3.2016.

Tulokset julkaistaan ennen pääsiäistä.



1. Särjetty ja kuiviin imetty

Sarjakuvataiteilija Ilkka Heilän pääsiäismunateos koostuu kolmesta osasta: Harmaaksi maalatusta munasta, joka kuvastaa B. Virtasen sielunmaisemaa, B. Virtasen omakuvasta, joka on särjetty ja kuiviin imetty sekä Markon munasta, joka on pääkallokuviolla varustettu musta muna. Ilkka Heilä on piirtänyt B. Virtanen sarjakuvaa vuodesta 1989 alkaen.



2. Kentsu the Kultamuna

Moninkertaisen Suomen mestarin ja myös maailmalla lentopallomenestystä niittäneen LP Viestin pääsiäismunassa on tietysti lentopallo ja kullankimallusta. Joukkue toivoo sen ennakoivan keväällä SM-kultaa. Munan tekemisestä on vastannut joukkueen visualisti Mira Hämäläinen. Hänelle pääsiäismunan maalaus oli sopivan pieni iltapuhde, isommat haasteet odottavat kentällä.



3. Taistelutahto

Loimaan koripallojoukkue Bisons tunnetaan kovaäänisestä fanilaumastaan. Fan Club on tämän tiukkailmeisen pääsiäismunan takana. Ilme kuvaa kannattajien kaikki yhdessä -taistelutahtoa, kun seura painii talousongelmien kanssa. Pääsiäismuna on Tanja Heinosen ideoima ja toteuttama. Hän on maalannut myös taulun, joka on huudettavissa seuran tukihuutokaupassa.



4. Pupujahti

Kuvittaja Keanne van de Kreeken pääsiäismuna mukailee belgialaistraditiota: Lentävät kellot pudottavat pääsiäismunia pihoille, ja puput vievät munat oikeisiin paikkoihin. Kun pihalta kuuluu kova ääni, lapset saavat mennä ulos etsimään munia. Myös van de Kreeken omassa perheessä Somerolla on tämä perinne käytössä. Mutta saako munan pupu häntänsä kiinni?



5. Myssytipu

Tämän tipun myssy syntyi pöytyäläisen Myssyfarmin emännän Anna Rauhansuun käsissä. Tämä myssymalli ei ole kuitenkaan kaupan. Se on ”limited edition tipumalli”. Kananmuna on Myssyfarmin naapurin luomutilalta. Kananmunan munijat kasvavat Myssyfarmin rehurypsiöljyllä. Myssy ja kaulatuubi ovat oman tilan luomulampaiden villoista.



6. Täyden kympin raaka-aine

Kananmunatalo Munaxin pääsiäismuna viestittää, että ollaan aidon ja puhtaan raaka-aineen äärellä. Munan värimaailma on raikas: kananmuna voi olla paljon muutakin kuin perinteinen muna. Laitilalaiselle Munaxilla se on innovaatioiden lähde. Tämän pääsiäismunan on maalannut yrityksen toimitusjohtaja Janne Torikka, itsekin munantuottaja.



7. Ilari

Taiteilija Veeti Kallio maalasi kananmunan kuoreen filigraanityyppisen kuvion. Kuvan piti alun perin tulla Kallion Ilari-nimisen kaverin tatuoinniksi, mutta kaksikko päätyi lopulta toiseen tatuointiin. Nyt kuvio koristaa keitettyä kananmunaa, jonka muusikkona, näyttelijänä ja tatuoijana tutuksi tullut Kallio keitti alunperin aamupalakseen.



8.Pääsiäisolio

Kaarinalainen taiteilija Kristina Isaksson piirsi pääsiäismunan lyijykynällä ja asusti sen samppanjapullon korkilla. Työn ilme paljastuu parhaiten, kun olion silmiin katsoo yläviistosta. Taiteilija muistelee maalanneensa pääsiäismunia viimeksi lapsuudessaan. Isakssonin töitä on seuraavaksi esillä Helsingissä Galleria Brondassa pääsiäisen jälkeen.

