Yläneen kirkonkylä 1930-luvun alussa

|

Anton Korvan ottamassa kuvassa on näkymä Yläneen kirkonkylän ”ydinkeskustaan” 1930‐luvun alkupuolella. Kirkolle päin kuljettaessa vasemmalle jää Kauppakunnan myymälä. Sen editse kuljettiin Ristinummelle. Oikealla on Osuusliikkeen L‐muotoinen myymälä. Sen julkisivu on tien puolella. Myymälöiden välistä näkyy Lukkalan 2‐kerroksisen rakennuksen pääty. Osuusliikkeen – ajankohtaan nähden – valtava rakennushanke on puolivälissä. Varastorakennus on valmistunut mutta myymälärakenusta ei ole vielä aloitettu. Uusi myymälä (nykyinen SIWA) rakennettiin 1930‐luvun loppupuolella osittain vanhan paikalle. Missähän myymälä sijaitsi rakennusvaiheen aikana?

Auranmaan Viikkolehden 90-vuotisjuhlavuoden innoittamana Ennen muinoin -sarjassa esitellään kerran viikossa sekä netissä että lehdessä tunnelmapaloja menneisyydestä. Kuvat ovat pääosin 1900-luvun alkupuolelta ja ne ovat peräisin Yläneen kotiseutuyhdistyksen arkistoista.

Yläneen kotiseutuyhdistys toivoo lukijoiden apua kuvien tunnistamiseen ja ajoittamiseen. Tietoja ja palautetta voi antaa Tapio Rastaalle puhelimitse 050 5188 461 tai sähköpostilla tapio.rastas@gmail.com