Marttilan vesivuotoa korjataan perjantaina

MARTTILA. Marttilassa on perjantaina vesikatkos. Runkovesijohto joudutaan sulkemaan päävesijohdossa suoritettavan venttiilien uusimistyön vuoksi Härkätie 1194 ja Härkätie 886 väliseltä osuudelta. Lisäksi sulku koskee Ulvintien varrella vesijohtoon kytkettyjä kiinteistöjä ja osaa Palaistentien kiinteistöjä. Arvioitu korjausaika on kello 9–16.

Marttilassa on alkuviikon ajan etsitty syytä poikkeuksellisen suureen vedenkulutukseen. Vesijohtoverkostosta huomattiin vuotavan huomattava määrä vettä hukkaan. Vuoto muun muassa tyhjensi vesitornin lähes kokonaan. Vedenjakelu saatiin kuitenkin toimimaan normaaliin tapaan.

Juttua päivitetty korjauksen keston osalta kello 13.59.