Viikon kuvat: Täydellinen selfie ja herkkä seremonia

Kuluneella viikolla on vietetty koulujen sanomalehtiviikkoa. Koulu-aiheet nousevat esiin myös Viikon kuvissa. Mukana on hyvin näytelty kuva koulukiusaamisesta, viitosluokka, jossa melkein kaikki viittaavat ja oman lajinsa alamäkipyöräilystä ja ringetestä löytäneet nuoret. Kuviin pääsevät myös puolivuotias ja ipanaikäinen.

Vähän vanhemmille esittelemme robottia, luontoa ja hevosen lantaa.

Täydellinen selfie. Olivia Oraksella on Instagramissa yli 20 000 seuraajaa. Se on kymmenen kertaa enemmän kuin hänen kotikunnassaan Koskella on asukkaita. 18-vuotias nuori nainen nähdään juuri ilmestyneen The Perfect Selfie -dokumenttielokuvan tähtenä. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

Rooli vaihtuu lennossa. Marko Vainio vaihtaa esiintymisasua yleisön edessä Häämessuilla. Viime viikonlopun messuyleisö pääsi ihailemaan Vainion Miss Divet -showta Logomossa. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Ringetteviikko on nyt. Äidit Tanja Helenius ja Kirsi Liite valmentavat, tyttäret Pinja Helenius ja Kiira Mentu pelaavat. Kaarinalaiset tytöt ja naiset vaikuttavat Turun Ringettessä. Kirsi Liiten mukaan ringette on älypeli, jossa on kova vauhti ainakin SM-tasolla. Jääkiekkoon verrattuna peli on hyvin erilainen. – Se on vähän kuin koripallo olisi tuotu jäälle. Kuva: Mikko Perttunen, Kaarina-lehti.

Hymy herkässä. Puolivuotias Arttu on potra poika. Neuvolan vaaka näyttää 10,6 kiloa. Poika on Paimion lastenneuvolassa äitinsä Paula Metsälän kanssa. Neuvolassa kysellään, onko Arttu maistellut soseita, miten paljon hän liikkuu ja yrittääkö poika jo jutella. Äiti saa neuvolassa ohjeita puolivuotiaan hampaiden pesuun. Artulla on niitä jo yksi. Kuva: Maria Kesti, Kunnallislehti.

Kunnianosoitus pistekuninkaalle. TPS nosti Keijo Leppäsen paidan Turkuhallin kattoon ja jäädytti pelinumeron 15. Leppänen on joukkueen kaikkien aikojen pistemies 730 pisteellään. Lauantai-illan seremonia herkisti Leppäsen täysin, ja juhlaan suunniteltu puhe lyheni muutaman sanan kiitokseksi. TuTossa uransa aloittanut Leppänen siirtyi TPS:ään vuonna 1975. Siellä hän pelasi aina vuoteen 1987.Kuva: Jari Laurikko, Turun Sanomat.

Kiusaaminen on pahoinpitelyä. Poliisin tietoon ja käsiteltäväksi tulee koulukiusaamistapauksia jokaisena kouluvuotena Loimaalla. Lavastetussa kiusaamistilanteessa esiintyvät Jenna Laaksovirta, Iida Pyykkö ja Elina Pihkonen. Komisario Satu Värrin mukaan koulukiusaaminen on pahoinpitelyä, ja siten rikos. Sosiaalinen media on voi pahentaa tilannetta. – Keskusteluryhmissä ei voi julkaista mitä tahansa, Värri muistuttaa. Kuva: Jenna Kivilä, Loimaan Lehti.

Näin syntyy juhlaleivos. Kuiron leipomon kondiittori Pinja Paakkonen valitsi Salon Hermannin koulun yhdeksäsluokkalaisten ideoimista leivoksista parhaan. Paakkonen toteutti suunnitelmasta myyntiin sopivan leivoksen, joka kuvastaa Suomen luontoa. Leivoksen pinta muistuttaa koivun runkoa. Leivos maistuu suklaalta, kinuskilta ja puolukalta. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

Lannasta polttoainetta. Kolmevuotias amerikkalainen lämminverinen tamma Didi Hoss on yksi Mäki-Tulokkaan talli 26 lannan tuottajasta. Fortum Horsepower ja Loimaan Kaukolämpö selvittävät hevosen kuivikelannan soveltuvuutta paikalliseen energiantuotantoon. Fortum Horsepower -niminen palvelu tarjoaa polttoainetta voimalaitoksille ja kuivike- ja lantahuoltoa hevostalleille. Talliyrittäjä ja ravivalmentaja Tapio Mäki-Tulokkaan talli on Varsinais-Suomen alueella ensimmäinen, jonka kanssa Fortum Horsepower on tehnyt sopimuksen. Lantaa poltetaan jo Lohjalla ja Järvenpäässä. Myös Kotkassa käyttöä on kokeiltu. Tällä hetkellä lantaa palaa Fortumin yhteistyökumppaneiden kattiloissa yli 20 tuhatta tonnia. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

Kivi, paperi vai sakset? Laitilan Terveyskodin päivää kävi piristämässä epätavallinen vieras, humanoidirobotti Zora. Zora osaa tanssia, jutella suomeksi ja pelata pelejä. Kuvassa Paulina Iiskala kokeilee kivi-paperi-sakset-leikkiä robotin kanssa. Robotti on tarkoitettu hoiva-alan vuorovaikutuskäyttöön: esimerkiksi vanhemmille ihmisille jumppaohjaajaksi. – En usko, että robotit tulevat korvaamaan ihmistä, eikä se ole tarkoituskaan. Voimme kuitenkin käyttää tekniikkaa avuksi erilaisissa toiminnoissa, kuvailee Minna Laine hoivarobotiikan maahantuontia ja konsultointia tekevästä Meditas-yrityksestä. Kuva: Mari Loikkanen, Laitilan Sanomat.

Urheilua ja sanaluokkia. Pöytyän Riihikosken koulun vitosluokkalaiset lukivat torstaina ahkerasti Auranmaan Viikkolehteä. Syynä oli tietysti sanomalehtiviikko. Luokan poikien mielestä urheilua saisi lehdessä olla enemmän. Lehdestä saatiin myös uutta harjoitusta äidinkielen tunnille, kun teksteistä haettiin sanaluokkia. Kuva: Asko Virtanen, Auranmaan Viikkolehti.

Luonnon päivät Suomessa. Satavuotiasta Suomea juhlitaan tänä vuonna neljällä luonnon päivällä. Niistä ensimmäisenä, lauantaina 4. helmikuuta sukelletaan talveen. Päivien yhteydessä suomalaisia kannustetaan lähtemään yhdessä luontoon. Luonto ja perinteiset jokamiehen oikeudet tarjoavat hyvät puitteet virkistäytymiseen. Lauantain järjestetyt tapahtumat löytyvät verkosta osoitteesta www.luonnonpaivat.fi/haetapahtumia/. Kuva: Sari Merilä, Somero-lehti.

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Habanero Mountainbikersin Jesse Elo treenaa ennen alamäkipyöräilyn kisakautta lihaskuntoa ja tekee pyörälenkkejä. Viime vuonna kausi päättyi 18-vuotiaiden SM-hopeaan. Nuorukaisen ikimuistoisin hetki alamäkipyöräilystä on viime elokuulta Ruotsin Åresta. – Ylärinteeltä lähdettäessä oli melkoinen lumimyräkkä ja lämpötilakin lähenteli nollaa. Alhaalle tultaessa aurinko paistoi kauniisti ja lämpötila kasvoi moninkertaiseksi. Päivä oli uskomaton. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Yli 20 000 bongaria. Viime viikonloppuna suomalaiset bongasivat pihalintuja. Kuvan keltasirkut vierailevat pihoilla usein suurina parvina. Tänä vuonna nähtiin epätavallisen paljon pyrstötiaisia, harmaapäätikkoja, puukiipijöitä ja tiklejä. Bongareita arvellaan olleen yli 20 000. Kuva: Maija Karala, Uudenkaupungin Sanomat.

Kruunu päähän hipoissa. Verneri Hakulinen ryhtyi koristelemaan itselleen kruunua Ipanahipoissa. Viime viikonloppuna kolmannen kerran järjestetyt Ipanahipat keräsivät Turun messu- ja kongressikeskukseen viitisen tuhatta kävijää. Verneri-pojan kruunun tekoa seuraa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Hulda-rotta Milla Järvinen. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Viikon kuvat: Kuvia eri puolilta maakuntaa