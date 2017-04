A-kilta tulossa Marttilaan

|

MARTTILA. Marttilassa pidetään tiistaina tilaisuus, joka tähtää A-killan perustamiseen alueelle. Hankkeen puuhamies on Asikkalasta hiljattain Marttilaan muuttanut Pekka Holmroos, jolla on Asikkalan ajoiltaan hyviä kokemuksia A-kiltatoiminnasta.

–Kun menin Asikkalassa mukaan toimintaan, jäseniä oli kolme, nykyään viisi kertaa enemmän, Holmroos kertoo.

Mikä sitten on A-kilta?

–A-kilta on yhdistystoimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota mielekästä tekemistä alkoholismista tai muusta riippuvuudesta toipumassa oleville. Myös omaiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan, sillä yhden ihmisen riippuvuus on koko perheen sairaus, Holmroos kertoo.

–A-killat ovat päihteettömiä paikkoja, jotkut puhuvat osuvasti päihteettömistä olohuoneista, hän lisää.

Holmroosin mukaan jokainen A-kilta on erilainen. Jäsenistö päättää, millaista toimintaa se haluaa. Asikkalassa A-kilta muun muassa rakensi ja myi satoja linnunpönttöjä. Suosittuja toimintamuotoja A-killoissa ovat erilaiset liikunta- ja kokkailuryhmät sekä luonto- ja muut retket.

A-killan perustamiseen tähtäävä tilaisuus Marttilan kunnantalolla tiistaina 18.4. kello 14–16. Paikalla päihdetyöntekijöitä sekä A-kiltojen liitto ry:n Länsi-Suomen alueen järjestökoordinaattori Mikko Putaja.

