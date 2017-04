Fifty shades darker vetoaa tunteisiin

|

Elokuva: Fifty shades darker

Lajityyppi: Draama, romantiikka

Ohjaaja: James Foley

Pääosissa: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Tyler Hoechlin, Kim Basinger, Bella Heathcote, Hugh Dancy, Jennifer Ehle, Marcia Gay Harden, Max Martini, Eric Balfour, Eloise Mumford, Luke Grimes, Andrew Airlie, Rita Ora

Ensi-ilta: 10.2.2017

Kesto: 1h 58 min

Ikäraja: 16

Fifty shades darker on jatko-osa elokuvalle Fifty shades of grey. Elokuva kertoo nuoresta parista Christian Greystä ja Anastasia Steelestä, joiden suhde on kehittymässä vakavaksi. Elokuvan ensimmäisen osan jälkeen Anastasia aiheutti Christianille sydänsuruja, joista hän edelleen kärsii.

Christian voittaa kuitenkin Anastasian rakkauden puolelleen pitkän matkan jälkeen. Nuorten lemmessä tulee kuitenkin vivahteikkaita vaiheita vastaan ja luottamus heidän keskellä kärsii Christianin historian takia ja Christian joutuu luopumaan omista tärkeistä periaatteistaan.

Elokuva on mielenkiintoinen ja poikkeaa siitä, mitä normaalisti katsoisin, joten se toi mukavasti vaihtelua. En kuitenkaan pitänyt elokuvan ylidramatisoiduista ja turhista draamakohtauksista.

Pidin elokuvan romanttisuudesta todella paljon ja elokuvan jälkeen jäi mukava, positiivinen olo. Fifty shades darker oli erittäin paljon tunteisiin vetoava elokuva. (E.P.)

* * * *

Arvosteluasteikko:

* * * * * unohtumaton

* * * * hieno

* * * kannattaa katsoa

* * kannattaa katsoa, jos vaihtoehtona on täydellinen tylsistyminen

* ei kannata katsoa, vaikka vaihtoehtona olisi täydellinen tylsistyminen.