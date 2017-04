|

Yläneen kotiseutuyhdistyksen arkistoista löytyvät Anselm Laakson aikanaan ottama kuva on jäänyt melkein tunnistamattomaksi. Kuvan tietoihin on merkitty vain Lempi Toivonen ja kysymysmerkki. Lieneekö Lempi joku kuvan naisista ja keitä muut mahtavat olla? Entä missä ja koska kuva on mahdettu ottaa?

Yläneen kotiseutuyhdistys toivoo lukijoiden apua kuvien tunnistamiseen ja ajoittamiseen. Tietoja ja palautetta voi antaa Tapio Rastaalle puhelimitse 050 5188 461 tai sähköpostilla tapio.rastas@gmail.com