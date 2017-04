Maakunnan kansanedustajat jatkavat valtuustoissa – kaikki eivät olleet ehdolla

|

Vasemmistoliiton Li Andersson (kuvassa) keräsi maakunnan kansanedustajista ylivoimaisesti suurimman äänisaaliin. Andersson sai Turussa huiman 6 374 äänen potin.

Li Andersson on Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja kansanedustaja.

Andersson keräsi koko maan kuudenneksi suurimman äänisaaliin kuntavaaleissa. Hänen edelleen nousee vain viisi Helsingin valtuutettua.

Viime kuntavaaleissa hän sai Turussa 2 422 ääntä.

Andersson pesi Turussa kovin numeroin valtuuston muut kansanedustajat ja ministerit.

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Niinistö keräsi 3 769 äänen potin. Niinistö ei ollut edellisellä kaudella Turun valtuustossa.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtionvarainministeri Petteri Orpo sai 2 693 ääntä. Orpon äänimäärä nousi hieman edellisistä kuntavaaleista. Vuonna 2012 hän sai 2 277 ääntä.

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio nappasi 2 077 äänen potin.

Pitkän linjan kokoomuspoliitikko, kansanedustaja Ilkka Kanerva keräsi kuntavaaleissa 1 632 ääntä. Hän oli ehdolla Turussa ja jatkaa valtuustossa.

Kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén sai 993 ääntä Turussa. Myös hän jatkaa valtuutettuna.

Sdp:n turkulaiskansaedustajat jatkavat valtuustossa. Eeva-Johanna Eloranta sai 1 066 ääntä ja Ilkka Kantola 620 ääntä.

Keskustan kansanedustaja Annika Saarikko keräsi Turussa 1 017 äänen potin. Saarikko on tuleva peruspalveluministeri.

Perussuomalaisten kansanedustaja Maria Lohela sai Turussa 877 ääntä ja jatkaa valtuustossa. Lohela toimii eduskunnan puhemiehenä.

Liedossa Anne-Mari Virolainen (kok.) jatkaa myös valtuustossa. Virolainen keräsi kuntavaaleissa 443 ääntä.

Kansanedustajan äänimäärä tippui edellisistä kuntavaaleista. Silloin hän sai 534 ääntä.

Sdp:n kansanedustaja Katja Taimela kasvatti Salossa tuntuvasti äänipottiaan. Taimela on Salon äänikuningatar 1 186 äänellä.

Taimelan äänisaalis nousi huomattavasti viime kuntavaaleista. Silloin hän sai 865 ääntä, mutta oli tälläkin äänimäärällä Salon silloinen äänikuningatar.

Loimaalainen keskustan kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä sai kuntavaaleissa 223 äänen kannatuksen. Hän jatkaa Loimaalla valtuutettuna, vaikka äänimäärä vähän pienenikin viime kuntavaaleista. Silloin Ala-Nissilä keräsi Loimaalla 282 ääntä. Kansanedustaja keräsi Loimaalla keskustan suurimman äänisaaliin.

Sauvossa Esko Kiviranta (kesk.) keräsi 70 ääntä. Kansanedustaja sai selvästi vähemmän ääniä kuin neljä vuotta sitten, silloin hän sai 110 ääntä. Kiviranta on toiminut Sauvon kunnanvaltuuston puheenjohtajana.

Perussuomalaisten kansanedustaja Kike Elomaa ei ollut ehdolla kuntavaaleissa. Elomaa on maskulainen. Myöskään Stefan Wallin (r.) ei lähtenyt ehdolle kuntavaaleissa. Wallin on turkulainen kansanedustaja. Pitkän linjan vasemmistopoliitikko Annika Lapintie kieltäytyi kuntavaaliehdokkuudesta. Lapintie on turkulainen kansanedustaja.