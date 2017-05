Viihtyvätkö kalat Yläneenjoessa?

|

PÖYTYÄ/Yläne. Mahtavatko kalat viihtyä Yläneenjoessa? Yläneen yhtenäiskoulun ekaluokkalaiset ovat kohtalaisen varmoja, että ei viihdy.

–Vesi on niin mutaista, Sadja Juhala sanoo.

–Näyttää niin kuraiselta, Joona Wallenius puolestaan tuumaa.

Luontokapinetin ja Lounais-Suomen Luma-keskuksen järjestämä vesitutkimuspäivä kuitenkin paljasti oppilaille, että Yläneenjoki on vallankin kelpo ympäristö kaloille. Yläneenjoen vesi on nimittäin happirikasta ja pH-arvoltaankin hyvälaatuista.

