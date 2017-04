Viikon kuvat: Virkattu Saab ja salaman silpoma kuusi

|

Uusikaupunki on saanut juhlavuotensa kunniaksi torille uuden nähtävyyden: aito Saab 96, joka päällystetty kauttaaltaan virkatuilla ja neulotuilla tilkuilla.

Viikon kuvat esittelevät arkea ja uutisaiheita eri puolilta Varsinais-Suomea. Maanantaina ukkosti Salossa ja Paimiossa. Salama silpoi kuusen Hajalassa. Turussa taas kaupungin tunnetuin kulkuneuvo Föri palasi huoltotauolta takaisin jokeen.

Viikon kuvien kautta pääsemme vielä sunnuntain vaalitunnelmiin.

Autokaupungin virkattu helmi. Uudenkaupungin toria koristaa aito Saab 96, joka on päällystetty kauttaaltaan neulotuilla ja virkatuilla paloilla: on virkattuja kukkia ja kaikkien tuntemia isoäidinneliöitä. Auton sisusta on koristeltu pitsein ja siellä istuvat nukkehahmot Lempi ja Armas. Ajatus ja toteutus on kolmen naisen, Hilkka Knaapilan, Birgit Ilmasen ja Anne Kuusiston. Anne Kuusisto kiinnittää vielä viimeisiä koristeita. Kuva: Maija Ala-Jääski, Uudenkaupungin Sanomat.

Istu, sanoo dogsitteri. Peppi Kivekäs ja Eveliina Jokinen ovat koirarakkaita. Tytöt ovat mukana 4H:n dogsitter-valmennuksessa, jota järjestävät Loimaan, Härkätien ja Someron 4H-yhdistykset. Dogsittereitä voi tilata ulkoilutukseen, lomahoitajaksi tai vaikkapa kennelavuksi. Kuva: Marianne Rovio, Loimaan Lehti.

Kioskista tuttu valtuustoon. Kamerunilaissyntyinen David Mbing nousi Naantalin valtuustoon Perussuomalaisten listalta. Siviilielämässä Kultarannan kioskia kihlattunsa kanssa pyörittävä Mbing sanoo, ettei ole kohdannut rasismia puolueessaan. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

Salama silpoi kuusen Halikossa. Iso kuusi hajosi kappaleiksi salamaniskusta Halikon Hajalassa maanantaina iltapäivällä. Kuusen kappaleita lensi kymmenien metrien säteelle, myös läheisen rakennuksen katolle. Paikalla ei ollut ihmisiä tapahtuma-aikaan. Noin 400 metrin päässä asuva Reijo Niemi kuuli terävän äänen ja epäili ensin salaman sytyttäneen tulipalon. Paljastui, että tuhoutunut kuusi oli hänen maallaan, mutta lähellä loma-asuntoa. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Ei enää toppahousuja. Laitilassa oli jo neljättä kertaa peräkkäin pitkän ajan keskiarvoja lauhempi maaliskuu. Lämmin sää saa Patrik Raition ja Marcos Hiiemäen peukut pystyyn, ei ole enää tarvinnut laittaa toppahousuja jalkaan. Maaliskuun keskilämpötila oli Laitilassa reilun asteen verran plussalla, kun Turun tilastojen mukaan maaliskuussa ollaan keskimäärin puolitoista astetta pakkasella. Kuva: Iida Kauppi, Laitilan Sanomat.

Vihdoin yhdessä. Sultan-poika on syy, miksi Shadi Naser Aldeen on nyt Suomessa. Shadi oli pakko-otettu Syyriassa hallituksen joukkoihin, eikä häntä päästetty edes katsomaan ensimmäista lastaan. – Yksikään Syyrian sisällissodan osapuolista ei ole sotimisen arvoinen, ei hallitus eivätkä kapinalliset. Perheeni on ainoa, minkä puolesta olen valmis taistelemaan, Paimioon muuttanut Shadi kommentoi. Kuva: Maria Kesti, Kunnallislehti.

Föri liikennöi taas vappuna. Aurajoen tuttu maamerkki Föri on ollut poissa käytöstä isohkon muutostyön vuoksi. Turun kaupunkilautan dieselmoottorit on vaihdettu sähkömoottoreihin ja lautta laskettiin takaisin veteen tiistaina. Lautalle tehdään vielä testejä ja loppusäätöjä omalla paikallaan. Testien tekemisen aikana Föriä tuuraa vielä M/S Ruissalo. Föri palaa liikenteeseen viimeistään vappuna, luvataan Turun kiinteistöliikelaitokselta. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

Aurinkoenergiaa kauppaan. Someron K-supermarket Härkätien katolle asennettiin molempien lappeiden peitoksi aurinkopaneelit. Kauppias Mika Pukkila ajaa sähköautoa, ja kaupan valaisu hoidetaan led-putkin. Seuraava askel on Pukkilalla jo suunnitteilla: kaupan seinälle tulee sähköautojen latauspiste. Kuva: Armas Töykkälä, Somero-lehti.

Katse MM-uinneissa. Suomen uintimaajoukkue ja Matti Mattsson leireilivät Turussa viime viikolla. Uimarin katse on kesän MM-kisoissa. – Budapestin MM-kisat heinäkuussa ovat tietenkin jo mielessä, ja haluan menestyä siellä. En silti halua asettaa mitään mitalitavoitetta, Mattsson sanoi. Kuva: Lennart Holmberg, Turun Sanomat.

Yksinkertainen on kaunista. Rikotusta kananmunasta saa pääsiäiseen hyvin sopivan istutusalustan ohralle. Keskeltä rikottuja kananmunia ei siis kannata heittää roskiin, vaan huuhtaisin jälkeen niihin voi istuttaa esimerkiksi ohraa ja liimata sisälle tipuja ja höyheniä. Maarit Virtanen antoi Kyrön Marttojen illassa vinkkejä pääsiäisaskarteluun. Kuva: Kiti Salonen, Auranmaan Viikkolehti.

Vaalipäivä. Anja Matikainen äänesti Turun suomenkielisellä työväenopistolla vaalipäivänä heti aamuyhdeksän jälkeen. Vaalitoimitsijoina Pertti Perko ja Göran Karlsson. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

Tähtäin thainyrkkeilyn huipulle. Adiel Lemberg harjoittelee potkuja lähes päivittäin kotisalissaan. Turku Muay Thai -seuraa edustava Lemberg vakuuttaa pysyvänsä visusti omassa lajissaan, vaikka monet thainyrkkeilijätkin ovat siirtyneet vapaaottelun puolelle. – Treenaan usein minua vanhempien Daniel Forsbergin ja Vladimir Golubevin kanssa. Myös Makwan Amirkhani ja Teemu Packalén ovat tuttuja sparrivastustajia. Kuva: Mikael Rydenfelt, Turun Sanomat.

Mestaruus katkolla. LP Viesti siirtyi tiistaina jo 3–0-johtoon lentopallon naisten Mestaruusliigan finaalisarjassa, kun joukkue voitti kolmannessa finaalissa HPK:n Hämeenlinnassa erin 2–3. Mestaruus on LP Viestille katkolla pitkäperjantaina Salohallissa pelattavassa neljännessä finaaliottelussa. Viestin Noora Kosonen, numero 4, näyttää juhlimisen mallia viime sunnuntain ottelussa. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Salossa huima palloilukevät. Salolaiset mestaruussarjajoukkueet viettävät huikeaa palloilukevättä. Lentopallossa LP Viesti taistelee Suomen mestaruudesta. Vilpas Vikings taas aloitti kamppailun Korisliigan mestaruusotteluihin pääsystä torstaina. Runkosarjan ykkönen Vilpas kohtaa välierissä runkosarjassa neljänneksi sijoittuneen Kauhajoen Karhun. Viime lauantaina Vilpas varmisti välieräpaikkansa voittamalla puolivälierissä Lahden Pyrinnön. Lauantaina korintekoa esitteli Juwan Staten. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

Koululaiset tarjoavat lukuseikkailun pienemmille. Pääsiäisen jälkeisellä viikolla vietetään kansallista Lukuviikkoa, jonka teema on tänä vuonna Anna lahjaksi lukuseikkailu. Someron Kirkonmäen koulun 4. luokka ryhtyi opettajansa Minna Takalan johdolla tuumasta toimeen: koululaiset lahjoittavat lukuseikkailun itseään pienemmille lapsille kirjastossa torstaina 20. huhtikuuta. Kuva: Sari Merilä, Somero-lehti.

Mitä tapahtuu Salon maamerkille? Pro Viljavarasto ry odottaa uutta vaihdetta vanhan viljavaraston pelastamisprojektissa Salon keskustassa. Katse kääntyy rakennuksen omistajaan, Suur-Seudun Osuuskauppaan. 80 vuotta vanhan betonirakennuksen kunto on hyvä, mutta akuuttia korjattavaa on paljon. Suuri ongelma ovat pulut, jotka ovat saaneet mellastaa tyhjissä tiloissa pitkään. Viljavarasto on herättänyt runsaasti myönteistä kiinnostusta. – Kiinnostus ei ole ongelma, vaan iso korjausinvestointi. Korjausbudjetiksi olemme arvioineet noin 2,5–3 miljoonaa euroa, arvioi Pro Viljavaraston puheenjohtaja Tiina Vainio viime sunnuntaina, jolloin yhdistys järjesti viljavarastolla lähiruokatapahtuman. Kuva: Jan Sundman, Salon Seudun Sanomat.

Viikon kuvat: Kuvia eri puolilta maakuntaa

Julkaisemme perjantaisin verkkosivuillamme koosteen edeltävän viikon kiinnostavimmista kuvista.

Sarja tehdään yhteistyössä yhdeksän eri lehden kanssa: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.