Fani sairastui leukemiaan – auralaisbändi liikuttui ja liputtaa nyt kantasolurekisteriin liittymisen puolesta

Wake the Nations -bändin rokkarit sai kokea pysäyttävästi kaksi viikkoa sitten Saksan-kiertueellaan, kuinka hauras elämä on.

Auralaislähtöisen yhtyeen saksalainen fani Paula oli mukana bändin jokaisella keikalla, vaikka oli vakavasti sairas. Nuori, parikymppinen nainen pyörtyi keikkojen aikana. Silti hän halusi kokea rakastamansa bändin kaikki esiintymiset.

Paula sairastaa syöpää.

Yhtyeen basisti, sauvolainen Janne Granfors kohtasi tutun fanin heti ensimmäisen Saksan-kiertueen keikan jälkeen.

– Paula tuupertui ensimmäisellä keikalla viimeisen biisin aikana. Näki, että hän oli sairas. Keikan jälkeen juttelimme ulkona, ja sain hänestä viime hetkellä kiinni, ennen kuin hän pyörtyi ja oli lyödä päänsä maahan. Hän kertoi, että hänellä on syöpä ja että hän ei halua kuolla.

Myöhemmin bändille selvisi, että Paulan syöpä on leukemiaa ja ainoa mahdollinen hoito on kantasolusiirto. Lääkärit olivat antaneet hänelle kuusi kuukautta elinaikaa ilman onnistunutta kantasolusiirtoa.

Janne Granfors kertoo, että tilanne oli pysäyttävä.

– On koskettavaa, että kaksikymppinen nainen, joka on täynnä elämäniloa, joutuu kokemaan tällaista. Olimme oppineet tuntemaan Paulan jo edellisvuonna Saksassa. Hän on sydämellinen nuori, jolle on tullut vastaan kammottavia asioita. Paulan itsetuhoinen isä teki itsemurhan vuosi sitten juteltuaan vain hetkeä aikaisemmin tyttärensä kanssa puhelimessa. Paulan äiti on alkoholisti. Sitten hän joutuu vielä tällaiseen tilanteeseen.

Isän itsemurha tapahtui samaan aikaan, kun Paula oli Turussa katsomassa Wake the Nationin keikkaa DBTL:ssä.

Wake the Nations -bändille kantasolurekisteri oli uusia asia. Granfors kertoo tutustuneensa asiaan faninsa tuskallisen tilanteen vuoksi.

– Itselläni ei ole tullut aikaisemmin mieleenkään, että voisin liittyä kantasolurekisteriin. Asia oli minulle täysin vieras. Nyt kun tutustuin asiaan, totesin, että olen liian vanha liittymään. Voin edelleen luovuttaa, mutta rekisteriin en voi enää liittyä. Tästä asiasta pitäisi puhua lisää, ja nostaa se meidän jokaisen tietoisuuteen.

– Paulan tapaus on pysäyttävä. Haluan kertoa asiasta, jotta hänen kaltaisensa nuoret, elämänhaluiset ihmiset saataisiin jatkoajalle.

Kantasolusiirto tehdään usein läheisen ihmisen kanssa. Jos sopivaa luovuttaa ei lähipiiristä löydy, luovuttajaa haetaan maailmanlaajuisesta rekisteristä. Kudostyypin pitää sopia yhteen sairastuneen kanssa.

Paulan tapauksessa luovuttajaa haetaan rekisteristä, koska vanhemmat eivät tule kysymykseen, eikä sisaruksia ole.

– Tämä voi tulla vastaan kenelle tahansa, sanoo Granfors.

Bändi halusi auttaa uskollista faniaan. He ottivat fanikuvan, jossa Paula hymyilee bändin keskellä. Myöhemmin bändi teki Paulan luvalla videon, jossa kehotetaan tutustumaan ja liittymään kantasolurekisteriin.

Myös bändin saksalainen keikkajärjestäjä teki saksankielisen videon aiheesta.

Paula antaa videoilla kasvonsa vaikealle asialle.

– Paula oli erityisen huonossa kunnossa kesäkuussa toiseksi viimeisen Saksan-keikkamme jälkeen. Hän kertoi myöhemmin olleensa seuraavana päivänä sairaalassa ja saaneensa taas uusia lääkkeitä. Niiden voimalla hän pääsi kiertueen viimeisellekin keikalle, vaikka olikin heikossa kunnossa. Hän on erittäin sisukas tyyppi, kuvailee Janne Granfors.

Tällä hetkellä Paulan leukemiaan etsitään oikeanlaista luovuttajaa.

– Heitimme heipat Paulan kanssa ennen Suomeen paluuta. Toivottavasti tapaamme vielä.

Tästä on kyse: Kantasolujen siirto hoitona

Kantasolujen siirtoa käytetään hoitona, kun aggressiivista ja pahanlaatuista veritautia ei voida parantaa lääkehoidolla ja elinaikaennuste on lyhyt.

Tavallisimpia tauteja, joihin hoitomuotoa käytetään, ovat akuutit leukemiat.

Lisäksi kantasolusiirrolla voidaan hoitaa esimerkiksi myeloomia sekä imusolmukesyöpiä, jos lääkehoidot eivät niissä tehoa.

Kantasolurekisteriin liittyjä sitoutuu auttamaan ketä tahansa potilasta, lasta tai aikuista, kotimaasta tai ulkomailta.

Rekisterin jäsen ei voi itse valita, kenelle hän luovuttaa, sillä luovuttajan valinnan määräävät ensisijaisesti kudossopeutuvuustekijät.

Neljännekselle kantasolusiirtoa tarvitsevista potilaista löytyy sopiva luovuttaja lähisukulaisista, eikä tällöin tarvita tuntematonta auttajaa.

Jos potilaalle ei kuitenkaan löydy kudostyypiltään sopivaa luovuttajaa omasta perheestä, etsitään auttajaa maailman kantasolurekistereistä.

Suomen kantasolurekisteri välittää vuosittain noin 100 kantasolusiirrettä Suomeen ja ulkomaille.

Kantasoluja voi kerätä kahdella eri tavalla: verenkierrosta tai luuytimestä. Keräystavan valinnan ratkaisee ensisijaisesti potilaan tila.

Lähde: Suomen Punainen Risti

Fairytale Romance -biisistä tunnettu bändi valmistelee parhaillaan toista levyään. Yhtye on tehnyt neljä kiertuetta Saksassa.

Yhtyeen juuret ovat Aurassa, jossa suurin osa yhtyeen jäsenistä on tutustunut toisiinsa jo kouluiässä.