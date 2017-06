Kirkonkylän Konttorissa ruvetaan huutamaan

|

PÖYTYÄ/Kirkonkylä. Kirkonkylän Konttoriksi nimetyssä entisessä osuuspankin konttorissa avataan sunnuntaina uusia liiketoiminnallisia uria, kun siellä käynnistyy huutokauppatoiminta. Jos hyvin menee, niin huutokauppoja järjestetään vastedes säännöllisesti. Irtainta ainakin riittää useampaakin tilaisuutta varten.

Hankkeen takana ovat kiinteistön hiljattain ostaneet Antti Sihvonen ja Kirsi Hongisto, kumpikin antaumuksellisia huutokauppaihmisiä.

–Itsellä on paljon ylimääräistä tavaraa ja lisää on kertynyt huutokaupoista. Vähän tällaista Sulo Vilénin touhua: kun halvalla kerran saa, niin ostetaan sitten. Huutokauppa on hyvää ajanvietettä, Hongisto naurahtaa.

Perheen nuoremman polven huutokauppaperinnettä jatkaa meklariksi lupautunut pariskunnan poika Oskari Sihvonen.

