Liukkaudesta ei enää varoiteta – uusi asfaltti on silti liukas

|

Uutta asfalttia levitetään juuri nyt paikkausta vaativille teille. Viime päivinä uuden asfaltin päälle on satanut monta sadekuuroa, mutta perinteisiä sateella liukas -varoituksia ei enää löydy päällystystöiden lähettyviltä.

Uusi asfaltti on silti sateella liukas.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen päällysteinsinööri Tero Ahokkaan mukaan merkit menettävät merkityksensä, jos niitä käytetään koko ajan.

– Jos bitumi on uuden asfaltin pinnassa, tie saattaa edelleen olla liukas sateella. Nyt varoitamme harvoin, vain silloin kun on tosi kyseessä. Tie on harvoin vaarallisen liukas.

Ahokkaan mukaan Varsinais-Suomen Ely-keskuksen alueella liukkaudesta ei ole tarvinnut vielä tänä kesänä varoittaa. Joka vuosi varoituksia kuitenkin käytetään muutama kerta alueella.

– Jos on kuuma päivä, bitumi nousee pintaan uudessa asfaltissa. Kuinka pitkään uusi pinta on liukas, se riippuu bitumin määrästä. Joskus liukkaus kestää jopa talven yli, ja välillä pintaa joudutaan karhentamaan, että kivet nousevat esiin.

Liukkaudesta varoittaminen on urakoitsijan ja tilaajan yhteinen päätös.

Päällysteinsinööri muistelee, että automaattisesta liukkaudesta varoittamisesta luovuttiin jo toistakymmentä vuotta sitten.

Juuri nyt käynnissä olevat päällystystyöt

Tie 43 Laitila, välillä Uusikaupunki–Harjavalta. Liittymä- ja kaistajärjestely, päällystystyö, tienrakennus. Työaika: ma–pe kello 7–16. Kesto 30.6. asti.

Tie 1, Turku, Jaanin liittymä. Jyrsintä-/stabilointityö, päällystystyö. Työaika: ma–to 18–6, pe 00–6, su 18–23:59. Kesto 28.6. asti.

Katso kartalta tietyöt Varsinais-Suomessa.

Päällystyskohteita Varsinais-Suomessa vuonna 2017

Osa kohteista on jo valmis.

E18 Tammisillan ja Hepojoen sillan välinen tieosuus (molemmat ajoradat ja sillat)

E18 Lyhyitä osuuksia välillä Turku-Hepojoki

Vt 9 Moottoritieosuus välillä Turku-Liedon asema

Vt 10 Lieto-Ankka

Kt 40 Myllyn kohta

Mt 180 Krossin kohta

Mt 181 Kemiön-Tjuda

Mt 192 Petäsmäki-Tanila

Mt 204 Lieto as-Paattinen

Mt 213 Alastaron kohta

Lähde: Varsinais-Suomen Ely-keskus.