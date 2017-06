Poliisi varoittaa: Nuorten kiristäminen alastonkuvilla on lisääntynyt muualla räjähdysmäisesti

|

Rahan ja seksin kiristäminen nuorilta netissä on lisääntynyt räjähdysmäisesti Euroopassa, kertoo Poliisi.

Sextortioniksi tai webcam blackmailingiksi kutsutuissa rikoksissa rikolliset houkuttelevat uhrin riisuuntumaan tietokoneen kameran edessä tai lähettämään vähäpukeisia valokuvia itsestään. Materiaalin saatuaan rikolliset alkavat kiristää nuorta sillä, että levittävät kuvia nettiin, ellei uhri anna lisää materiaalia, rahaa tai seksiä.

Poliisin mukaan Suomessa rikokset ovat toistaiseksi poikenneet kaavasta siten, että alastonkuvien levittämistä on käytetty pikemmin kiusaamiseen kuin kiristämiseen. Raha on tullut esiin kiristämisen motiivina enemmän aikuisten välisissä tapauksissa.

Europolin maanantaina julkistaman raportin mukaan rikolliset valitsevat uhreikseen nuorimmillaan 7-vuotiaita lapsia.

Rahan kiristäminen tällä tavalla on melko uusi ilmiö samoin kuin se, että uhreiksi jääneet nuoret pakotetaan ottamaan mukaan muitakin lapsia tai nuoria videoille tai kuviin. Siten rikollisten on mahdollista saada materiaalia esimerkiksi hyvin pienistä lapsista.

Sextortion-rikosten seuraukset ovat paikoin olleet traagisia: muutaman viime vuoden aikana uhrien on raportoitu päätyneen jopa itsemurhaan. Uhrien ahdinkoa on lisännyt entisestään se, etteivät he häpeän tai tietämättömyyden takia ole halunneet ilmoittaa kiristyksestä viranomaisille.

Eurooppalaiset poliisit ja yksityisen sektorin toimijat Europolin johdolla haluavat kitkeä ilmiötä nuorille suunnatulla #SayNO-kampanjalla. Kampanjamateriaalin avulla halutaan neuvoa jo pulaan joutuneita ja niitä, jotka ovat riskiryhmässä.

Kampanja sisältää lyhytelokuvan, joka on käännetty kaikille EU-alueen kielille, myös suomeksi. Elokuvan tavoitteena on auttaa katsojia tunnistamaan mahdollisen kiristäjän lähestymisyritykset, tarjota neuvoja ja korostaa sitä, kuinka tärkeää rikosilmoituksen tekeminen kiristyksestä on.

– Lapset käyttävät yhä enemmän verkkoympäristöä kommunikaatioon ja suhteiden luomiseen, mikä on aivan luonnollista. On kuitenkin meidän kaikkien yhteinen tehtävä kertoa heille uhkista, joita he saattavat kohdata ja suojella heitä tekemällä verkkoympäristöstä niin turvallinen kuin mahdollista. Jos jotain kuitenkin verkossa sattuu, meidän täytyy tarjota selkeä ja tehokas väylä rikosilmoitusten tekemiseen ja kunnolliset tukipalvelut, jotta uhri tietää, kenen puoleen kääntyä, sanoo Europolin Kyberrikostorjuntakeskuksen (EC3) johtaja Steven Wilson Poliisin tiedotteessa.

EUROPOLIN NEUVOT:

Jos joudut kiristyksen uhriksi netissä, älä maksa, äläkä häpeä rikosilmoituksen tekemistä.

Jos joku uhkaa jakaa seksuaalisia kuviasi tai videoitasi, noudata seuraavia ohjeita: