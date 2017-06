Viikonloppuna suppaillaan Aurajokea pitkin Oripäästä Turkuun

|

AURAJOKI. Auranmaan Nuorkauppakamarin järjestämässä Amazing Aurajoki SUP -tapahtumassa kiinnitetään tänä vuonna huomiota myös Aurajoen tilaan. Samalla ihmisiä innostetaan viettämään vapaa-aikaansa Aurajoessa ja sen rannoilla.

–Haluamme nyt ottaa mukaan laajempaa Aurajokeen ja Itämereen liittyvää ympäristönäkökulmaa. Aurajoessahan voi tehdä monenlaista, kuten suppailla, meloa, uida ja kalastaa, kertoo tapahtumaa järjestämässä oleva Annukka Tolkki.

Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Hanna Sieppi kertoo tapahtuman alkavan tänä vuonna ensimmäistä kertaa jo Oripäästä. Tapahtuman avaus järjestetään Oripään Krapurannassa perjantaina puoli yhdeltätoista. Paikalla voi silloin myös kokeilla suppailua.

Se, missä vaiheessa suppailjoiden ”sissiryhmä” voi aloittaa melonnan Aurajoessa, selviää ehkä vasta perjantaina, sillä joen latvaosien veden määrä on aika lailla kiinni lähipäivien sateista.

Suppailemaan lähtee myös Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Joni Holmroos, joka kerää tapahtumassa tuoretta tietoa Aurajoen alkuosan veden laadusta.

–Viime kesänä Holmroos tutki Paimionjoen veden laatua melomalla joen päästä päähän kanootilla, johon oli kiinnitetty veden laatua mittavat anturit. Nyt samanlaiset anturit kiinnitetään sup-lautaan, kertoo Sieppi.

Tapahtuman aikataulut

SUP-elämyspiste Oripää

SUP-elämyspiste perjantaina 30.6. klo 10.30–13.30 Oripään Krapurannassa. Suppailukokeilupiste.

SUP-elämyspiste Riihikoski

SUP-elämyspiste perjantaina 30.6. klo 15.30–20 Riihikoskella. Sähkökalastusnäytös klo 15.30–16.30 Koskitiellä. Sen jälkeen voi kävellä maisemapolkua pitkin Lankkisten sillalle, os. Piimätie 47, Riihikoski. Matka alle 2 km. Sillalla klo 17–20 suppailu- ja kanoottikokeilupiste. Maksuton ja opastettu melontakokeilu, sopii kaikenikäisille.

SUP-elämyspiste Aura

SUP-elämyspiste lauantaina klo 13–16 Auran OP:n pihalla (Turuntie 2). Ohjelma maksutonta, ohjattua ja soveltuu kaikenikäisille. Tarkempi aikataulu: www.aurajokisup.fi. Mm. suppailu- ja kanoottikokeilupisteet, sähkökalastusnäytös ja rantazumbaa.

Virkistyksen Aurajoki -näyttely

Lauantaina klo 13–16 Auran OP:n pop up -kauppapaikalla (Turuntie 2) esillä mm. kesäisiä uimakoulukuvia 1930- ja 1950-luvuilta sekä lyhytfilmejä auralaisista juhannusjuhlista. Pääosa kuvista on Toivo Anttilan ottamia. Vapaa pääsy. Näyttely pidetään Amazing Aurajoki SUP -tapahtuman yhteydessä. Järj. Toivo Anttila -toimikunta ja Auranmaan Nuorkauppakamari ry.

SUP-elämyspiste Lieto

SUP-elämyspiste sunnuntaina klo 10–13, Liedon kirkolla, Kirkkotie 4. Tarkempi aikataulu: aurajokisup.fi. Suppailu- ja kanoottikokeilupisteet, ranta-Zumbaa ja asahia. Järj. Auranmaan Nuorkauppakamari ry.

Lisätietoja osoitteessa www.jcauranmaa.com/amazing-aurajoki-sup

