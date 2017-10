Outi Laitinen, vko 44

|

Nimi, ikä, kotipaikka, ammatti

–Outi Laitinen, 43, Pöytyä, puheterapeutti

Mikä saa sinut hyvälle tuulelle?

–Arjen huumori.

Mikä ottaa pattiin?

–Itse aiheutettu kiire.

Ketä tai mitä haluaisit kiittää tai kehua?

–Omaa poikaani, joka on parhaiten opettanut minut tulemaan toimeen hyvin erilaisten lasten kanssa.

Mihin lahjoittaisit 10 000 euroa?

–Lasten ja nuorten palvelujen tukemiseen.

Mikä on kuntasi paras tai kaunein paikka?

–Kurjenrahkan kansallispuisto on oikea aarre.

Kenestä tai mistä aiheesta haluaisit lukea lehtijutun?

–Pöytyän ja Auran seudun nähtävyyksistä.

Edellinen viikon henkilö halusi kysyä sinulta: onko kesä mielestäsi hauska?

–Kyllä on.

Mitä kysyisit seuraavalta viikon henkilöltä?

–Millä keinoilla rentoudut?