Alex Naumi voitti kaikki kaksinpelinsä pöytätenniksen mestaruussarjan turnauksessa

|

KOSKI. Kosken Kaiku nappasi kuusi pistettä pöytätenniksen mestaruussarjan kotiturnauksessaan. Ennen syyskierroksen viimeistä ottelua koskelaiset ovat sarjataulukossa kuudentena ja neljä pistettä mitalipelipaikasta.

Kaiku voitti päivän kaikki ottelunsa 4–3. Joukkueen hahmo oli päivän kaikki kaksinpelinsä voittanut Alex Naumi, 16, joka sai mukavaa tukeva neljä ottelua voittaneesta Riku Autiosta. Espoota ja Wegaa vastaan Naumi nappasi kaksi voittoa, Autio yhden ja neljäs tuli Naumin ja Veikka Flemmingin nelinpelistä. Päivän kolmannessa ottelussa sarjajumbo Lahtea vastaan Naumi ja Autio vastasivat kummatkin kahdesta voitosta.

Alex Naumi etenee määrätietoisesti kohti unelmaansa ammattilaispelaajan urasta. Naumi aloitti elokuussa urheilulukion Eslövissä Etelä-Ruotsissa.

–Lajiharjoittelua ja fysiikkatreenejä on noin viisi tuntia päivässä. Sen lisäksi viikossa on kolme tuntia liikuntaa, mikä on aika rankkaankin, Naumi kuvailee.

Lue lisää 14.11.2017 lehdestä