Jaana Pirttisalo-Mäkelä, vko 46

Nimi, ikä, kotipaikka, ammatti?

–Jaana Pirttisalo-Mäkelä, 25 ja muutama pyhäpäivä päälle, yrittäjä, emäntä, Wanhan Kanalan pääkana.

Mikä saa sinut hyvälle tuulelle?

–Hymy, pienet arjen ilot, sydämen pohjasta hersyvä nauru, aito halaus, aurinko, onnistuminen omassa työssä, perheen koirat ja kissat, lasteni, mieheni ja työntekijöitteni vauhdikas huulenheitto, vaeltaminen Lapin tuntureilla.

Mikä ottaa pattiin?

–Epäoikeudenmukaisuus, selkään ”puukottaminen”, luottamuksen väärinkäyttäminen, aiheeton kritiikki, ystävän petollisuus, kateus.

Ketä tai mitä haluaisit kiittää tai kehua?

–Erityisesti haluaisin kiittää niistä lukuisista mahdollisuuksista, joita olen saanut sekä niitä monia ihmisiä, jotka ovat ottaneet avosydämin sekä kannustavin mielin vastaan. Haluaisin kiittää Rekolaisen Joukoa uskomisesta ja luottamisesta unelmaamme, Honkaniemen Karia ihan mahdottoman hyvästä kaveruudesta, Levomäen Marjattaa lämminhenkisestä ystävyydestä ja totta kai rakkaita läheisiäni. Minusta meillä on Wanhassa Kanalassa ihan parhaat työntekijät, jotka ansaitsevat kehut ja kiitokset joka ikinen päivä.

Mihin lahjoittaisit 10 000 euroa?

–Pelastettujen koirien turvakoti ry:lle sekä eläinlääkäri Oili Alakukulle löytökissojen hyväksi.

Mikä on kuntasi paras tai kaunein paikka?

–Minua viehättää tämä vuodenaikojen ja säätilan mukaan vaihtuva maaseutumaisema, maanläheisyys ja pellot; niissä näkyy pysyvyys, vapaus, usko tulevaisuuteen ja Suomen koko kauneus. Vieraille huomaan helposti esitteleväni Krekilän myllyn karun kauneuden.

Kenestä tai mistä aiheesta haluaisit lukea lehtijutun?

–Nuoren maajussin tarinan: mikä pitää kiinni maassa, tai tanssilavakulttuurin ja tanssimusiikin säilymisestä ja säilyttämisestä.

Edellinen viikon henkilö halusi kysyä sinulta: Miten vietät itsenäisyyspäivää?

–Itsenäisyyspäivässä on jotain pyhää. Siksipä itsenäisyyspäivänä ovat vapaalla sekä työntekijämme että me itse. Itsenäisyyspäivän viettoon kuuluu ehdottomasti Tuntemattoman sotilaan katsominen, kynttilöiden polttaminen ja tuleepa niitä Linnan juhliakin seurattua jonkin verran ja aika naisellisesta näkökulmasta.

Mitä kysyisit seuraavalta viikon henkilöltä?

–Millä tavalla huomioit läheisesi ihan tavallisena arkena?