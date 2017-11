Marttila aikeissa nostaa tuloveroprosenttia, muut Auranmaan kunnat pitämässä ennallaan

|

AURANMAA. Marttilan kunnanhallitus esittää maanantaina kokoontuvalle valtuustolle puolen prosenttiyksikön kiristystä tuloveroon. Kiristyksen jälkeen Marttilan veroprosentti olisi 20,75.

Pöytyällä tuloveroprosentiksi esitetään nykyistä 21,25 prosenttia, mutta kiinteistöveroprosentteihin esitetään 0,05–0,15 prosenttiyksikön korotuksia.

Koski, Oripää ja Lieto aikovat myös pitää tuloveroprosenttinsa ennallaan. Kuntien kunnanhallitukset esittävät, että tuloveroprosentti on myös ensi vuonna 19,50. Samoin kiinteistöverotuksen taso on tarkoitus pitää entisellään.

Kosken, Marttilan, Pöytyän, Oripään ja Liedon kunnanvaltuustot kokoontuvat ensi maanantaina päättämään veroprosenteista.

Auran kunnanvaltuusto puolestaan ehti jo vahvistaa viime maanantaina ensi vuoden tuloveroprosentiksi 21,75 prosenttia, mikä on sama kuin tänäkin vuonna.

Auran tuloveroprosentti on Auranmaan alueen korkein. Luku on reilusti yli maan keskiarvon, joka on 19,91.