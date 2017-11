RekryExpon pikadeiteillä voi löytyä työpaikka

|

Uudentyyppisen RekryExpo-tapahtuman tarkoituksena on koota Varsinais-Suomessa rekrytoivat yritykset ja potentiaaliset työntekijät yhteen. Näin tapahtuma tukee vallitsevaa positiivista rakennemuutosta ja sen myötä työntekijäpulaa. Messuille osallistuu 57 työtä tarjoavaa tahoa. Työpaikkoja on tarjolla jopa 3 000.

RekryExpo järjestetään Turun Messukeskuksessa keskiviikkona 22. marraskuuta kello 10–18. Tapahtuma on yleisölle maksuton.

RekryExpo toteutetaan yhteistyössä Turun Messukeskuksen ja TS Yhtymän medioiden kanssa.

Messuilla kävijä voi osallistua mm. Speed datingiin yritysten kanssa ja työnantaja saa koulutusta esimerkiksi työnantajamielikuvan rakentamiseen.

Yrityksille uusi tapahtuma tarjoaa tehokkaan tilaisuuden rekrytoida osaavaa työvoimaa yhtaikaisesti sekä messuilla kasvotusten että työpaikkailmoittelulla.

Poimintoja RekryExpo-ohjelmasta

Rekryexpossa Turun messukeskuksessa yritykset järjestävät 10 minuutin mittaisia esittelypuheenvuoroja eli pitsauksia. Mukana ovat muun muassa Elomatic, Osuuspankki, Valmet Automotive, Meyer Turku Oy, VMP Group, Saranen Consulting, Stera technologies, Cargotec, Lidl, Yara Suomi Oy, R-Kioski, Raumaster. Kaiken kaikkiaan puheenvuoroja on 28.

TE-toimiston puheenvuorojen aiheina tapahtumassa ovat EURES, meripilottihanke ja info yrityksille muun muassa palkkatukeen ja rekrytointiin liittyen.

Kello 11 Miten työ muuttuu? Työelämäprofessori Pauli Aalto-Setälä, Turun yliopisto.

Kello 12 Henkilöbrändi rekrytoinnissa ja työnhaussa – ihmisyyttä kirkastamassa. Head of Employer Branding & Talent Acquisition, Juho Toivola, Elisa.

Kello 14 eteenpäin ovat vuorossa tapaamiset, joissa työntekijä ja työnhakija tapaavat toisensa henkilökohtaisesti. Tähän työelämän speed dating -tapaamiseen voi ilmoittautua etukäteen rekryexpo-sivujen linkin kautta. Tapaamiset kestävät kolme minuuttia per yritys. Tapahtuman järjestää aTalent Recruiting.

Kello 15.15 Rekrytoijan neuvot työnhakuun. Työhakemisen sparraamista muun muassa siihen, miten minut löydetään, miten otan yhteyttä yrityksiiin,miten valmistaudun haastatteluun tai henkilöarviointiin? Team coach, Senior consultant Henri Huopalahti, MPS.

Katso lisätiedot RekryExpon verkkosivuilta.