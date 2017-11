TS: Maakunnan halvinta vettä juodaan Koskella

|

Varsinais-Suomen kunnista Koskella virtaa edullisin talousvesi. Kalleinta vettä taas juodaan Paraisilla, kertoo Turun Sanomien selvitys.

Taivassalossa talousveden hinta on noussut maakunnan kunnista eniten.

Koskelaiset saavat kiittää kunnan omia vedenottamoja edullisesta juomavedestään. Hevonlinnan lähde on paitsi niin runsas, että siitä riittää vettä myytäväksi naapureillekin, myös niin puhdas, että pelkkä peruskäsittely riittää veden saattamiseksi juomakelpoiseksi.

Paraisilla vesijärjestelmien rakentaminen on ollut kallista. Tekninen päällikkö Ted Bergman muistuttaa, että Parainen levittäytyy laajalle alueelle, jossa vesilaitoksia on yhdeksän. Niistä jokaisessa on työntekijöitä päivittäin.

– Laajuuden lisäksi saaristo on kallioista aluetta, joten louhimiskustannukset ovat suuria.

Maakunnan kallein juomavesi selittyy myös sillä, että raskas teollisuus, joka aiemmin oli mukana Paraisten vesisopimuksessa Turun Seudun Vesi Oy:n kanssa (TSV), tekee nykyään vetensä merestä.

Veden hinnassa voi olla Varsinais-Suomen kunnissakin yli 200 prosentin ero. Halvinta vesi on sisämaan pienissä kunnissa, kalleinta saaristossa.

Jäteveden käsittely on halvinta Pöytyällä. Edulliset vesitaksat ovat teknisen johtajan Tarmo Rantasen mukaan kunnassa perinne.

– Tietysti meillä on viemäriverkkoa lähinnä ainoastaan kunnan taajamissa. Suuri osa kunnasta on haja-asutusaluetta, kertoo Rantanen lehdelle.

Kemiönsaaressa jätevedestä peritään maakunnan korkeinta hintaa. Kalleuden selittävät jäteveden siirtolinjoihin tehdyt suurinvestoinnit.

– Kunnan omat jätevedenpuhdistamot suljettiin ja jätevedet ohjataan Taalintehtaalle 2015 remontoituun ja laajennettuun Tyskaholmenin puhdistamoon, Kemiönsaaren Veden toimitusjohtaja Raimo Parikka kertoo Turun Sanomien haastattelussa.

Nopeimmin vesi on kallistunut Taivassalossa, joka yhtiöitti vesilaitoksen ja korotti aiemmin alihinnoiteltuja vesitaksoja yli 50 prosentilla. Tavoite on kattaa toiminnan kustannukset taksoilla.