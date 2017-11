Viikon kuvat: Koirankarvat tauluissa ja rokotuskausi

|

Berninpaimenkoira Aada, katukoira Katja ja toy-villakoira Fred ovat saaneet nimensä tauluihin kuvanveistäjä Noora Schroderuksen perjantaina auenneessa Koiranäyttelyssä Turun taidemuseossa. Nimet on kirjailtu tauluihin koirien omasta karvasta.

Teokset saivat lopullisen muotonsa residenssissä Ranskassa, jonne taiteilija matkasi kotoaan Salosta kankaan ja koirankarvojen kera. Kirjontaprosessi oli vaikea, sillä jokaisen koiran karva käyttäytyi eri tavalla.

Noora Schroderus toivoi vanhemmiltaan koiraa koko lapsuutensa.

– Isäni sanoi aina, että saat kiven, koska sitä on helppo hoitaa, Schroderus nauraa Turun Sanomien haastattelussa.

– En saanut koiraa, joten kävin ulkoiluttamassa muovipussia niin, että sidoin sen naruun, koska se liikkuu tuulessa.

Koiranäyttely on esillä taidemuseon Studiossa tammikuun alkuun asti.

Influenssakausi on käynnistynyt. Perjantaina Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ilmoitti, että influenssaan sairastuneiden potilaiden määrä on alkanut kasvaa maakunnassa. Kauden ensimmäinen laboratoriovarmistettu A-influenssatapaus sairaanhoitopiirin alueella todettiin 10. lokakuuta.

Tyksin alustavan arvion mukaan liikkeellä oleva virustyyppi on edustettuna kauden influenssarokotteessa.

Viime viikkoina influenssarokotuksia on jaettu runsaasti eri puolilla maakuntaa.

KOIRANÄYTTELY SAAPUI TAIDEMUSEOON. Kuvanveistäjä Noora Schroderuksen teokset on kirjottu koirankarvoista. Surma ja Turbo saapuivat Schroderuksen kanssa Turun taidemuseon Studioon, jossa aukesi perjantaina Koiranäyttely. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

ILKIVALTA SAPETTAA. Ilkivalta ja varastelu sapettaa autonpurkajaa. Jani Pietilä arvioi, että tunkeilijat ovat tärvelleet parin vuoden aikana ainakin kolmekymmentä autoa vanhalla rikastamoalueella Kiskon Aijalassa. Hänen laskujensa mukaan varkauksia ja kaikenlaista ilkivaltaa on tehty yli 80 000 euron arvosta. – Olisin myynyt purkukuntoisista autoista varaosia, mutta katsokaa! Ikkunat on lyöty rikki, ja suurimmasta osasta on viety mittarit ja akut. Autot on tuhoon tuomittu, ja ne täytyy paaluttaa. Ei voi mitään. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

KOLMEN KITARAN HARMONIAA. Ruokakaupassa käynnin yhteyteen saatiin vaihtelua, kun nuoret musiikin harrastajat tarjosivat pop-up-konsertin K-Supermarket Katariinassa viime torstaina. Musiikkiopisto Arkipelagin 16 opiskelijaa piristivät pilvisen harmaata syysiltapäivää kitaroiden sävelin. Kuvassa soittavat ovat Mikael Selin (vas.), Elias Kerokoski ja Aron Wanström. Kuva: Tapani Mehtonen, Kaarina-Lehti.

HAAVOITTUNUT JÄTTI KUNTOUTUU. Voimamies Ilkka Nummistolta amputoitiin jalka polven alapuolelta. Radikaaliin toimenpiteeseen jouduttiin alun perin melko harmittomalta vaikuttaneen vaivan seurauksena. Mies voi hinata rekkaa, mutta mikrobien edessä hän on voimaton. Lopulta lääkäri ilmoitti, että jalkaa on lyhennettävä tai tulee lähtö yläkertaan, Nummisto kertoo. Pitkän toipilasajan jälkeen hauikset ovat jo kunnossa, mutta jalan jatkeena on rautainen proteesi. Uuden, kevyemmänm proteesin myötä mies pääsee kävelemään pidempiä lenkkejä. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

KARHUN LUOLA VOIMAILIJOILLE. Jussi Veijulalle 800-kiloisen auton kääntäminen kyljelleen alkaa olla lasten leikkiä. Voimamies Tatu Karhu perusti vuosi sitten vahvamiesharjoitteluun tarkoitetun yksityisen salin Rymättylään, vanhaan kalasavustamoon. Karhu on menestynyt ja edelleen aktiivinen kilpailija, joka kuitenkin on viime vuosina keskittynyt enemmän valmennuspuoleen. Nyt Bear´s Strongman Training Centeriksi nimetyssä ”keskuksessa” harjoittelevat kymmenet harrastajat ympäri maakunnan. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

SUOMALAISET MAUT MATKALLA THAIMAAHAN. Rasekon opiskelijat ovat mukana isossa kansallisessa hankkeessa jossa viedään suomalaista ruokaa Bankokiin mm. isoille kauppaketjuille. Kolmipäiväiset Suomi 100 -juhlat ovat joukon ensimmäinen näytön paikka Thaimaassa ensi viikolla. Suomi 100 -hengessä toteutetaan lounaita, cocktail-tilaisuuksia ja illallisia, joihin osallistuu eri päivinä diplomaatteja, suurten kauppaketjujen ostojohtajia sekä koulutusyhteistyökumppaneita. Samalla esitellään suomalaisia elintarvikkeita, joita käytetään myös osana menuja ja drinkkejä. Kuva: Riitta Salmi, Turun Sanomat.

PUUTARHAUNELMA TÄYTTÄ TOTTA. Talvikaudella kasvihuone näyttää autiolta, mutta tämänkin näyn takana on jo rutkasti siivousta takana. Victoria Kentonia auttavat myös lapset Jasper ja Sara. Viime syksynä tontille rakennettiin kasvihuoneet, jotka mahdollistivat laajemman toiminnan aloittamisen. Tänä syksynä Kenton suoritti myös puutarhurin tutkinnon. Victorian puutarhan päätuotteita ovat kukat ja vihanneksista porkkana, punajuuri ja kirsikkatomaatti. Kuva: Iidaliisa Pardalin, Laitilan Sanomat.

SATA LAULAJAA KUOROSSA. Pohitullin Uusikaupunki 400 -areenalla järjestetty Suomipuu-konsertti keräsi salin täydeltä yleisöä viime perjantaina. Konsertti oli pääjärjestäjä Vakka-Suomen musiikkiopiston kunnianosoitus Suomelle, Uudellekaupungille ja lasten kuulle, marraskuulle. Diandra esiintyi Laivaston soittokunnan säestämänä, taustalla musiikkiopiston satapäinen nuorisokuoro. Kuva: Jussi Arola, Uudenkaupungin Sanomat.

POHJOISMAIDEN SUURIN NOUSI YLÖS. Meyer Turun uuden goliath-nosturin pystytys kesti kolme päivää. Koko viime viikonlopun jatkunut nosto-operaatio alkoi perjantaina. Töitä pystyttiin tekemään vain valoisaan aikaan, ja lopulliseen korkeuteensa nosturin pääkannatinpuomi saatiin hilattua sunnuntaina iltapäivästä. Koko komeuden korkeus on nyt 120 metriä, mikä tekee siitä Pohjoismaiden suurimman nosturin. Nosturi on näkyvin osa Meyer Turun 185 miljoonan euron investointiohjelmasta. Kuva: Lennart Holmberg, Turun Sanomat.

MURTO TOIPUI HYPPYKUNTOON. Seiväshyppääjä Wilma Murto on toipunut viime kesän vammoistaan ja palannut taas Kupittaan urheiluhalliin lajiharjoittelun pariin. Hyppyrytmi alkaa hiljalleen löytyä pitkän tauon jälkeen. Valmentaja Jarno Koivunen on ollut Wilma Murron tukena hyppääjän kamppaillessa vammojen kanssa. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

ROKOTUSKAUSI. Terveydenhoitaja Anu Puotsaari pisti influenssarokotuspiikin Harri Mikkolan käsivarteen Someron terveyskeskuksen neuvolassa. Somerolla rokotuskauden aloitustahti oli tämä: puolentoista tunnin aikana oli ehditty rokottaa 150 ihmistä. Kaksi ihmistä oli kirjaamassa asiat ylös ja kaksi oli laittamassa rokotetta käsivarteen. Kuva: Sauli Kaipainen, Somero-lehti.

LIIKENNEPUISTOPOLIISIT HURMASIVAT. Vanhempi liikennepuistokonstaapeli Maltti ja musakonstaapeli Vallu vetivät viime lauantaina Auran kirjaston piukkaan kaikenkokoista väkeä. Hulvaton poliisiyksikkö jakeli arvokkaita elämänohjeita: Aamupala on tärkeä syödä, jotta jaksaa olla eskarissa ja muskarissa, töissä ja vapaalla. Kun syö, ei tule niin helposti liikenneraivoakaan. Tiellä makaava valkoraitainen ei ole seepra tai vankikarkuri vaan suojatie, jonka kohdalta tie kuuluu ylittää. Ajoneuvon pitää pysähtyä, jos jalankulkija on aikeissa astua suojatielle. Kuva: Kiti Salonen, Auranmaan Viikkolehti.

TILASTONIKKARI. Raision Loimun miesten liigajoukkueen tärkeä taustavoima on Sari Virta. Haukankatseinen nainen kirjaa läppärilleen kaikki tilastomerkinnät ottelutapahtumista ja koostaa niistä raportin valmentajan avuksi. Itsekin viisi Suomen mestaruutta lentopallossa voittanut Virta on varsinainen työmyyrä, joka ei laske joukkueen eteen tekemiään työtunteja. Hänen mukaansa olisi vaikea ajatella elämää ilman tilastointia. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

LOPPUTULOS RATKAISEE. Turun filharmonisen orkesterin päävierailija Julian Rachlin haluaa olla kokonaisvaltaisesti musiikin asialla. Hänen kohdallaan se merkitsee jakautumista moneen eri rooliin, mutta kaiken tekemisen päämäärä on sama: paras mahdollinen musiikillinen lopputulos. – Joka kerta lavalle noustessani kiitän siitä, että saan tehdä tätä työtä, TFO:n liettualaissyntyinen päävierailija Julian Rachlin sanoo. Kuva: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat.

KATO ÄITI, SE ON TATU JA PATU. Nelivuotias Kaapo Vartiainen hihkuu ilosta, kun löytää Someron kirjastosta suosikkinsa Tatu ja Patu -kirjan. Jenna Tähkäpää-Vartiainen käy Kaapon ja viisivuotiaan Matiaksen kanssa säännöllisesti kirjastossa. Vaski-kirjastojen ulkopuolelle edelleen jäävä Someron kirjasto saa perheeltä arvosanan 10+. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

MAAKUNTALAULU-UUDISTUS. Mikko Innanen (vas.), Mika Kallio ja Veli Kujala maakuntalaulujen lumoissa taidemuseo Veturitallissa tiistaina. Salossa taidokas ja moneen taipuva trio teki matkaa lähinnä eteläisessä Suomessa. Kaukaisimmillaan konsertti vieraili Nälkämaan laulun myötä Kainuussa. Niitä perinteisiä maakuntalauluja ei konsertin joukkoon mahtunut oikeastaan yhtään. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

500 MUKAVAA TYÖKAVERIA. Osa piikkiöläisen Alastalon tilan lampaista tunnistaa Sanna Tähkämaan ja tunkee viereen rapsutettavaksi. Joskus hellyydenkipeät määkijät ovat jopa häiriöksi asti, kun pitäisi saada työt tehtyä. Tila on tiettävävästi Kaarinan ainoa lammastila. Tähkämaiden lähimmät kollegat kasvattavat lampaita Paraisille, Liedossa ja Salon Kiikalassa. Kuva: Kaisu Hautamäki, Kaarina-Lehti.

NAINEN PARHAIMMILLAAN. Aino-kuoro taltioi uusimman levynsä Sukselan koulussa, Paimiossa. Olennainen-levyn kappaleet ovat Sinikka Svärdin sanoittamia, tekstit ovat Svärdin runokirjasta Nainen parhaimmillaan. Aino kuoro on osa Turun NMKY:n kuoroperhettä. Kuva: Kyösti Niemelä, Kunnallislehti.

VIIKON KUVAT

Viikon kiinnostavimmat uutiskuvat, tapahtumakuvat ja henkilökuvat yhdeksästä eri lehdestä.

Julkaistaan joka perjantai.

Kuvat tulevat eri puolilta Varsinais-Suomea.

Sarja tehdään yhteistyössä yhdeksän eri lehden kanssa: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.