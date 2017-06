Viikon kuvat: Maltti, Valtti, teltta ja kartta

|

Viikon kuvissa tapaamme innokkaat poliisihahmot, televisiosta tutut Maltin ja Valtin, nukumme yön teltassa ja katselemme karttaa pyhiinvaellusretkellä.

Kuvissa on tällä erää todellista kesän tuntua: uimarantaa, rantalentopalloa ja valkoposkihanhia.

Viikon kuvat nostavat esiin kuvallisia välähdyksiä, tunnelmia ja uutisaiheita eri puolilta Varsinais-Suomea.

Malttia ja Valttia. Televisiosta ja kirjoista tuttujen Maltti- ja Valtti-poliisien tarinat naurattivat Kaarinan Hovirinnan liikennepuistossa: Turvavyö ei ole mikään turhavyö! Hauskoissa tarinoissa on kuitenkin tärkeitä opetuksia muun muassa siitä, ettei puhelinta saa käyttää auton ratissa. Kuva: Aku Suomalainen, Kaarina-Lehti.

Turkulaisille ihmeteltävää. Vanhan Tampereentien kulkijoiden päät kääntyilivät viime lauantaina, kun Auranmaan mopedi- ja ajoneuvoharrastajien komea vanhojen traktoreiden kulkue huristeli Aurasta Forum Marinumiin vierailulle. Osa kuljettajista oli sonnustautunut ajoneuvonsa aikakaudelle tyypilliseen asuun, ja kulkuneuvot olivat saaneet rekvisiitakseen puulaatikoita, heinäpaaleja ja maitokannuja. Kuva: Anne Jaakkola-Tuominen, Auranmaan Viikkolehti.

Hyvin mahtuu. Anitta ja Jouko Ahlstedt esittelevät telttaansa ennen viime lauantain Nuku yö ulkona -tapahtumaa. Ahlstedtit viettivät yön ulkona Vakka-Suomen Ladun järjestämässä tapahtumassa Kalantissa. Kuva: Rauno Laine, Uudenkaupungin Sanomat. Kuva: Rauno Laine, Uudenkaupungin Sanomat.

Millä kokoonpanolla Suomi tavoittelee paikkaa vuoden 2022 MM-kisoihin? Tällä hetkellä 21-vuotiaiden maajoukkueessa kaksi vuotta alaikäisenä pelaava Benjamin Källman (s. 1998) noussee 2020-luvun alussa mukaan taistelemaan peliajasta Huuhkajissa. Källman hioi laukaisutekniikkaansa Turussa. Kuva: Lennart Holmberg, Turun Sanomat.

Nuoret maksutta saunaan. Salon kaupungin uimarannoilla saunamaksut muuttuvat maksuttomiksi lapsille ja nuorille. 10-vuotias Santtu Virtanen (vas.), 8-vuotias Väinö Litsilä ja kuusivuotias Eino Litsilä polskivat vedessä Salon Lehmijärvellä. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Pyhiinvaellusta purjeveneellä. Turusta Ahvenanmaalle kulkeva Pyhän Olavin merireitti on pian valmis kuljettavaksi. Jo ensi keväänä reitti on merkitty maastoon koko matkaltaan. Nauvoon on tulossa infopiste vaeltajille. Tavoitteena on avata myös purjelaivareitti Korpoströmistä Ahvenanmaalle niille, jotka kaipaavat pyhiinvaellukselleen erityistä elämystä. Koepurjehduksella Christian Pleijel (oik.) esittelee Kökarin karttaa ennen 12 kilometrin vaellusta saaren halki. Harri Ahonen lähimpänä karttaa vasemmalla. Kuva: Jonna Lankinen, Turun Sanomat.

Toimittajia ja kääpiöitä. Lumikin ”kääpiöt” ovat lisääntyneet hetkellisesti kahdella eli Pauline Simonilla (oik.) ja Cene Ferjanilla, kun Visit Finlandin järjestämä retki toi kansainvälisiä toimittajia Uuteenkaupunkiin. Saksalainen toimittaja Pauline Simon ja Visit Finlandin Cene Ferjan poseeraavat Taidetalo Pilvilinnan ”kääpiöiden” kanssa. Kuva: Asko Tanhuanpää, Uudenkaupungin Sanomat.

Vapaan veden juoksu. Ui kesäksi kuntoon -kampanja tuotti Laitilassa yhteensä 207 uintikilometriä. Jaana Ruusuranta käy vesijuoksemassa Laitilassa Särkijärvellä. Talvisin hän harrastaa avantouintia ja vesijuoksua uimahallissa. Luonnonvedessä vesijuoksu on Ruusurannan mukaan hienoa: aurinko paistaa, luonto on ympärillä ja vesi tuntuu jotenkin vapaammalta. Kuva: Solina Saarikoski, Laitilan Sanomat.

Viiksimies tuli Salon Iltatorille. Stig tunnetaan viiksistä ja 70-luvun vintagesilmälaseista, mutta myös letkeistä biiseistä. Stig aloitti kesän keikkaputken Salon torin lavalta. Artisti avasi keikan Laululeija-biisillä, joka muistetaan UMK-kilpailusta. Kuva: Marko Mattila, Salon Seudun Sanomat.

Lannoitusta yläilmoista. Metsien ilmalannoitusten määrä on kasvussa tänä kesänä pitkän hiljaisen jakson jälkeen. lannoitusmäärien kasvun takana arvioidaan olevan maanomistajien usko ja luottamus metsäalaan. Ilmalannoitusta urakoi Alastarolla ruotsalainen Kallaxflyg Ab. Helikopterin pilottina oli Mattias Eriksson. Kuva: Lari Kiviranta, Loimaan Lehti.

Vettä ilmassa ja maassa. Erikoisammattimiehet Raimo Risu (vas.), Raimo Majuri ja kaivinkoneurakoitsija Teemu Rannikko korjasivat putkirikkoa Salossa viime viikolla vesisateessa. Rikkoutunut putki oli 225-millinen syöttöjohto. Vuotokohtaa etsittiin kaksi tuntia. Kuva: Jan Sundman, Salon Seudun Sanomat.

Tulipalon jälkeen. Turussa Voimakadulla syttyi tuleen maanantain ja tiistain välisenä yönä noin 500 neliön kokoinen asuinrakennus. Kaksi asunnoista tuhoutui täysin. Rakennuksessa oli palon syttymishetkellä kaksi asukasta, jotka vietiin sairaalaan. Molemmat miehet pääsivät sairaalasta pian pois. Kuva: Riitta Salmi, Turun Sanomat.

Pallo ilmaan. Vilma Pyykkä (vas.) ja Kaisa Leppä esittivät varmoja otteita hiekkakentällä. Someron urheilukentällä kisataan tiistai-iltaisin rantalentopallon avoimessa viikkoturnauksessa. Turnauksia järjestää Someron Pallo. Kuva: Sari Merilä, Somero-lehti.

Temmeltävät vapaasti. Valkoposkihanhet saavat temmeltää vapaasti tämän kesän Turussa. Kaupunki ei aio puuttua valkohanhiposkien levittäytymiseen. Ulkoilijat ovat olleet huolestuneita hanhien levittäytymisestä kaupungin virkistysalueille, kuten Vepsän saareen. Turun Ruissalossa laidunsi noin 6 800 hanhea viime syksynä laskennan yhteydessä. Kuva: Jari Laurikko, Turun Sanomat.

