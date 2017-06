Näppärän ja Jennin agilityradasta iloa myös muille – katso video

|

AURA. Näppärällä on vauvamasu, mutta innokkaasti ja näppärästi se näyttää esimerkkiä, kuinka kotipellolle pystytetyllä agilityradalla mennä vilistetään. Pieni sadekaan ei koiraa haittaa.

Näppärän emäntä Jenni Ahtola-Robles on harrastanut agilityä teinivuosista asti. Nyt kotipellolle pystyttämäänsä agilityrataan hän investoi pari vuotta sitten, mutta pystytys jäi muiden kiireiden vuoksi joksikin aikaa odottamaan. Esteiden ollessa varastoituna heräsi ajatus tarjota auranmaalaisille koiraharrastajille mahdollisuutta harrastaa lajia kotikulmilla.

Ahtola-Robles vuokraa rataa koiran rotuun ja ikään katsomatta kaikille lajista innostuneille omatoimiseen käyttöön.

–Rata on käytettävissä aikaisesta keväästä pitkälle syksyyn maanantaista sunnuntaihin. Ja saa tulla vaikka keskellä yötä, hän lupaa.

