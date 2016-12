Rogue Onesta tykkää, jos pääsee tarinaan sisälle

|

Rogue One: A Star Wars Story on 14. joulukuuta ensi-iltansa saanut avaruuselokuva. Rogue One on ensimmäinen Tähtien sota -universumiin sijoittuvista yksittäisistä antologiaelokuvista. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat aikaan juuri ennen alkuperäisen Tähtien sota -elokuvan tapahtumia. Elokuvan on ohjannut Gareth Edwards ja käsikirjoittaneet Chris Weitz ja Tony Gilroy. Elokuvan pääosissa näyttelevät Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Jiang Wen ja Forest Whitaker.

Tiedemies Galen Erso piileskelee perheineen, kunnes Imperiumin armeijan edistyneen asetutkimuksen johtaja Orson Krennic, saapuu pakottamaan Galenin viimeistelemään työnsä planeettojen tuhoamiseen suunnitellun avaruusaseman Kuolemantähden rakentamisessa. Hänen tyttärensä Jyn pakenee turvaan Saw Gerreran avustuksella. 15 vuotta myöhemmin Kapinaliitto vapauttaa aikuiseksi varttuneen Jynin Imperiumin vankilasta toivoen voivansa löytää hänen isänsä ja tappaa tämän ennen Kuolemantähden valmistumista. Gerrera näyttää Jynille hologrammin, jossa Galen kertoo tyttärelleen rakastavansa tätä ja palanneensa Kuolemantähti projektiin vain suunnitellakseen siihen heikkouden, joka tuhoaa Kuolemantähden. Jyn, kapinallisupseeri Cassian Andor sekä droidi K-2SO lähtevät etsimään tiedostoja Kuolemantähden tuhoamiseksi saarelta, mutta matka koituu vaikeaksi ja kohtalokkaaksi.

Ilman taustatietoa elokuvasta oli todella vaikeaa samaistua siihen. Vanhojen Star Wars -leffojen tarinat halusi väkisinkin yhdistää Rogue Onen juoneen, mikä tuotti ongelmia ja vei iloa elokuvan katsomisesta. Kun elokuvan omaan tarinaan pääsi sisälle, se kuitenkin paljastui melko hyväksi. Oli jännittäviä ja hiljaisia kohtia, sekä vauhdikkaita ja toiminnallisia, niin kuin sen kuuluukin olla.

Tähtien sota elokuviin yhdistettävät tekijät tekivät elokuvan loppuosasta mielenkiintoista, mutta ne olivat kuitenkin tarinan osalta melko epäoleellisia. Kohokohta elokuvassa oli kuitenkin sen tunteellinen ja voimakas loppu, joka ei helposti unohdu. (E.P.)

* * * *

